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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане могут голосовать три дня — с пятницы по воскресенье

политика

Каменчане могут голосовать три дня — с пятницы по воскресенье

Каменчане могут голосовать три дня — с пятницы по воскресенье

Валентина Лагутина
Опубликовано

С 11 по 13 сентября включительно в Каменске пройдут тройные выборы. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Голосовать можно как в помещении участка, так и на дому, пригласив к себе комиссию с выносной урной. На входе каждому измерят температуру и проконтролируют соблюдение дистанции в 1,5 метра. На участках будет организовано дежурство наблюдателей от политических партий и общественности.
Напомним, каменчанам предстоит отдать свой голос за депутатов местной думы, губернатора региона и представителя в Законодательное собрание  Ростовской области вместо ушедшего в сенат В. Лакунина.
На своем первом заседании седьмого созыва вновь избранные думцы из своего состава выберут председателя городской думы — главу города. 

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Автор: 08.09.2020
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