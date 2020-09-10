Данное решение было принято после отставки Константина Фетисова.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Точные сроки исполнения обязанностей главы пока неизвестны. Новый конкурс на замещение вакантной должности объявит уже новый состав городской думы, который каменчане выберут 13 сентября.

Дума в свою очередь назначит комиссию, которая в несколько этапов выберет из предложенных кандидатов двоих. А уже окончательное решение будет принято депутатами на заседании думы путем открытого голосования.