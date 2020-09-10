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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Исполняющим обязанности главы администрации Каменска назначен Александр Срыбный

Александр Срыбный

политика

Исполняющим обязанности главы администрации Каменска назначен Александр Срыбный

Исполняющим обязанности главы администрации Каменска назначен Александр Срыбный

Валентина Лагутина
Опубликовано

Данное решение было принято после отставки Константина Фетисова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Точные сроки исполнения обязанностей главы пока неизвестны. Новый конкурс на замещение вакантной должности объявит уже новый состав городской думы, который каменчане выберут 13 сентября. 
Дума в свою очередь назначит комиссию, которая в несколько этапов выберет из предложенных кандидатов двоих. А уже окончательное решение будет принято депутатами на заседании думы путем открытого голосования.

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Автор: 08.09.2020
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