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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Гендиректор ФКП «Комбинат «Каменский» удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

oбщество

Гендиректор ФКП «Комбинат «Каменский» удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Гендиректор ФКП «Комбинат «Каменский» удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Награждение состоялось 9 сентября на торжественной церемонии в Ростовском общественном собрании.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». В преддверии годовщины образования Ростовской области, которая отмечается 13 сентября, награды вручал В. Голубев. За многолетний труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен каменчанин Сергей Поваров – генеральный директор градообразующего Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский».
Орденами, медалями и почетными званиями отмечены 20 наших земляков.

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Автор: 08.09.2020
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