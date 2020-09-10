Награждение состоялось 9 сентября на торжественной церемонии в Ростовском общественном собрании.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». В преддверии годовщины образования Ростовской области, которая отмечается 13 сентября, награды вручал В. Голубев. За многолетний труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен каменчанин Сергей Поваров – генеральный директор градообразующего Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский».

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены 20 наших земляков.