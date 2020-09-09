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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Власти Каменска требуют убрать понтон через суд

власть

Власти Каменска требуют убрать понтон через суд

Власти Каменска требуют убрать понтон через суд

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Комитет по управлению имуществом подал исковое заявление в Каменский районный суд. Со дня на день начнутся первые заседания по этому делу. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Напомним, еще зимой этого года администрация города решила расторгнуть договор аренды земли, на которой стоит платная “Казачья переправа”. Одной из причин значился ввод в эксплуатацию нового двухполосного моста. Полюбовно решить этот вопрос не получилось. 
По информации начальника КУИ О. Лаврова, в августе исковое заявление было направлено в суд. 

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Автор: 08.09.2020
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