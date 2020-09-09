Комитет по управлению имуществом подал исковое заявление в Каменский районный суд. Со дня на день начнутся первые заседания по этому делу.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Напомним, еще зимой этого года администрация города решила расторгнуть договор аренды земли, на которой стоит платная “Казачья переправа”. Одной из причин значился ввод в эксплуатацию нового двухполосного моста. Полюбовно решить этот вопрос не получилось.

По информации начальника КУИ О. Лаврова, в августе исковое заявление было направлено в суд.