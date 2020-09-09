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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске введен противопожарный режим

происшествия

В Каменске введен противопожарный режим

В Каменске введен противопожарный режим

Валентина Лагутина
Опубликовано

За нарушение требований пожарной безопасности нарушителям грозит штраф и уголовная ответственность.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». По информации старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску капитана внутренней службы Людмилы Рагулиной, с начала сентября в городе практически ежедневно происходят возгорания мусора и сухой растительности. 
Так, к примеру, 7 сентября было три возгорания:
— Шахта 32, сообщение в 12.20 
— южная окраина города, сообщение в 15.05
— Шахта 17, сообщение в 23.44.
Из-за засушливой и ветреной погоды огонь представлял большую опасность, была угроза распространения огня на строения.
ОНД и ПР по Каменску напоминает, что в области введен противопожарный режим. Жечь мусор и траву запрещено. Запрещается также разводить костры. Введено ограничение на посещение лесов. 

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Автор: 08.09.2020
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