За нарушение требований пожарной безопасности нарушителям грозит штраф и уголовная ответственность.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». По информации старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску капитана внутренней службы Людмилы Рагулиной, с начала сентября в городе практически ежедневно происходят возгорания мусора и сухой растительности.

Так, к примеру, 7 сентября было три возгорания:

— Шахта 32, сообщение в 12.20

— южная окраина города, сообщение в 15.05

— Шахта 17, сообщение в 23.44.

Из-за засушливой и ветреной погоды огонь представлял большую опасность, была угроза распространения огня на строения.

ОНД и ПР по Каменску напоминает, что в области введен противопожарный режим. Жечь мусор и траву запрещено. Запрещается также разводить костры. Введено ограничение на посещение лесов.