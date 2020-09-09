9 сентября на ул. Ворошилова, в районе парка Победы, начались масштабные работы по усилению городского канализационного коллектора.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Практически все лето простояли огороженными два разрытых участка коллектора на ул. Ворошилова.

На данный момент техника ООО «Исток» проводит работы на участке коллектора напротив автозаправки. Предприятию предстоит отремонтировать и коллектор, расположенный в районе дома № 142 на ул. Ворошилова.

Напомним, городские сети водоотведения находятся в собственности ООО «Исток», поэтому ремонт выполняется за счет этого предприятия.