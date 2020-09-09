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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске стартовал ремонт аварийной канализации

ЖКХ

В Каменске стартовал ремонт аварийной канализации

В Каменске стартовал ремонт аварийной канализации

Виктория Костовская
Опубликовано

9 сентября на ул. Ворошилова, в районе парка Победы, начались масштабные работы по усилению городского канализационного коллектора.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Практически все лето простояли огороженными два разрытых участка коллектора на ул. Ворошилова.
На данный момент техника ООО «Исток» проводит работы на участке коллектора напротив автозаправки. Предприятию предстоит отремонтировать и коллектор, расположенный в районе дома № 142 на ул. Ворошилова.
Напомним, городские сети водоотведения находятся в собственности ООО «Исток», поэтому ремонт выполняется за счет этого предприятия.

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Автор: 08.09.2020
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