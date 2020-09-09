ЖКХ
В центре Каменска люк второй раз остался без крышки
9 сентября каменчане обнаружили, что колодец близ мусорной площадки на углу ул. Горького и пер. Володарского опять открыт.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Пришлось бдительным гражданам воткнуть в колодец ветку караича, чтобы в него не угодили прохожие или машины.
Напомним, железная крышка с колодца исчезла еще 4 сентября. О пропаже тут же сообщили в городскую аварийную службу. Уже к обеду этого дня колодец накрыли бетонной крышкой. Каменчане отметили оперативность аварийщиков, а воры стали претендентами на антипремию «Поганая метла».
И вот 9 сентября кто-то разбил временную крышку на колодце, превратив участок дороги в аварийный.