9 сентября каменчане обнаружили, что колодец близ мусорной площадки на углу ул. Горького и пер. Володарского опять открыт.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Пришлось бдительным гражданам воткнуть в колодец ветку караича, чтобы в него не угодили прохожие или машины.

Напомним, железная крышка с колодца исчезла еще 4 сентября. О пропаже тут же сообщили в городскую аварийную службу. Уже к обеду этого дня колодец накрыли бетонной крышкой. Каменчане отметили оперативность аварийщиков, а воры стали претендентами на антипремию «Поганая метла».

И вот 9 сентября кто-то разбил временную крышку на колодце, превратив участок дороги в аварийный.