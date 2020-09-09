Для ремонта коммуникаций аварийщикам пришлось разорить клумбу, ставшую в 2020 г. победителем городского смотра-конкурса «Каменский дворик».



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». 8 сентября в девятиэтажке № 67 на пр. Карла Маркса начались проблемы с общедомовой канализацией. Аварийщики, приехавшие по вызову УК «Каменская», определили, что прохудившаяся труба находится прямо под палисадником и розарием. Первоначально планировали сделать ремонт через подземный прокол. Однако позже выяснилось, что без раскопок не обойтись.

— Вот, пригонят сюда экскаватор и перероют всю клумбу — мой труд! — со слезами на глазах сокрушалась Надежда Бондарева, многократный победитель городского конкурса.

Утром 9 сентября участок «Сказочного дворика» — так его создатель назвала палисадник, над которым трудится уже несколько лет — все-таки раскопали.

Однако опасения женщины не оправдались. Как пояснил корреспонденту «ПИКа» директор УК «Каменская» Руслан Ковалев, трубу заменят точечно — в том месте, где уже разрыта клумба. Других раскопок не будет.