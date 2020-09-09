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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Самый лучший двор Каменска едва не уничтожили

oбщество

Самый лучший двор Каменска едва не уничтожили

Самый лучший двор Каменска едва не уничтожили

Виктория Костовская
Опубликовано

Для ремонта коммуникаций аварийщикам пришлось разорить клумбу, ставшую в 2020 г. победителем городского смотра-конкурса «Каменский дворик».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». 8 сентября в девятиэтажке № 67 на пр. Карла Маркса начались проблемы с общедомовой канализацией. Аварийщики, приехавшие по вызову УК «Каменская», определили, что прохудившаяся труба находится прямо под палисадником и розарием. Первоначально планировали сделать ремонт через подземный прокол. Однако позже выяснилось, что без раскопок не обойтись.
— Вот, пригонят сюда экскаватор и перероют всю клумбу — мой труд! — со слезами на глазах сокрушалась Надежда Бондарева, многократный победитель городского конкурса.
Утром 9 сентября участок «Сказочного дворика» — так его создатель назвала палисадник, над которым трудится уже несколько лет — все-таки раскопали.
Однако опасения женщины не оправдались. Как пояснил корреспонденту «ПИКа» директор УК «Каменская» Руслан Ковалев, трубу заменят точечно — в том месте, где уже разрыта клумба. Других раскопок не будет.

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Автор: 08.09.2020
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