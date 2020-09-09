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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мигрантов из Узбекистана привезли на станцию Лихая

oбщество

Мигрантов из Узбекистана привезли на станцию Лихая

Мигрантов из Узбекистана привезли на станцию Лихая

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

9 сентября из Ростова-на-Дону на станцию Лихая прибыли 930 граждан из Узбекистана. В ближайшее время ожидается прибытие еще одной партии мигрантов.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». В настоящее время людей вывозят автобусами Каменского ПАТП в специально созданный лагерь временного размещения, организованный на территории лиховской Станции юных техников. На территории лагеря введен режим ЧС. В первую очередь в автобусы посадили женщин и детей.
Курирует работы по перевозке мигрантов первый замглавы администрации Каменска-Шахтинского Александр Срыбный. Обеспечивают правопорядок сотрудники полиции и Росгвардия.
Известно, что прямо в лагере будет создан пункт, в котором мигранты смогут купить билеты на поезд.
Ожидается, что первые поезда, на которых временные гости мкр. Лиховского уедут к себе на родину в Узбекистан, прибудут на станцию 12-13 сентября.
Напомним, накануне сотни граждан Узбекистана разбили стихийный палаточный лагерь у железнодорожной станции Первомайской в Ростове-на-Дону в ожидании поезда, чтобы вернуться на родину. До закрытия границ из-за пандемии они работали в разных регионах России, и в конце лета съехались в Ростов. 8 сентября на поезд до Ташкента попали всего 900 человек из более 3000. Остальных было решено перевезти на станцию Лихая, где спешно оборудовали лагерь для мигрантов.

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Автор: 08.09.2020
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