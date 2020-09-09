Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Как обманывают каменчан телефонные мошенники

происшествия

Как обманывают каменчан телефонные мошенники

Как обманывают каменчан телефонные мошенники

Валентина Лагутина
Опубликовано

Представившись сотрудниками банка, злоумышленники лишают значительных сумм наивных горожан.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Однако, как народ ни предостерегай, мол, будьте бдительны к сомнительным звонкам, берегите свои сбережения на банковских картах, доверчивые все же находятся.
Согласно сводкам полиции, практически ежедневно с карт горожан мошенники списывают внушительные суммы.
Так, например, 26 августа неизвестный, представившись сотрудником Сбербанка, позвонил гражданину К. и сообщил, что с его карты пытаются списать денежные средства. Во избежание этого мошенник предложил перевести все деньги на якобы защитный резервный счет. Абонент послушался и… лишился 121 тыс. руб. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 сентября
Автор: 08.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

Каменчанка крутнула барабан на «Поле чудес»

oбщество

Тысячу мигрантов из Узбекистана везут в Каменск

происшествия

Пожар уничтожил станцию Репная в Каменском районе
Пожар в Каменском районе ликвидирован

происшествия

Пожар в Каменском районе грозит перекинуться на хутора

происшествия

В Каменском районе ландшафтный пожар уничтожил жилые дома
Реклама
Вверх