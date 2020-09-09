Представившись сотрудниками банка, злоумышленники лишают значительных сумм наивных горожан.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Однако, как народ ни предостерегай, мол, будьте бдительны к сомнительным звонкам, берегите свои сбережения на банковских картах, доверчивые все же находятся.

Согласно сводкам полиции, практически ежедневно с карт горожан мошенники списывают внушительные суммы.

Так, например, 26 августа неизвестный, представившись сотрудником Сбербанка, позвонил гражданину К. и сообщил, что с его карты пытаются списать денежные средства. Во избежание этого мошенник предложил перевести все деньги на якобы защитный резервный счет. Абонент послушался и… лишился 121 тыс. руб.