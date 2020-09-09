Все они будут работать на маршрутах общественного транспорта по Каменскому району.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Ключи от десяти новых автобусов — семи «КАВЗов» и трех «ПАЗов» — глава администрации Каменского района Владимир Шевченко вручил коллективу Глубокинского ПАТП 8 сентября.

Все автобусы работают на газомоторном топливе.

На покупку этого транспорта было выделено 67,9 млн руб. из бюджета Ростовской области и 3,4 млн руб. из районной казны.

Отметим, острый дефицит исправных автобусов возник у Глубокинского ПАТП минимум год назад. Из-за поломок отменялись рейсы, санитарное состояние салонов вызывало нарекания пассажиров. По мнению и.о. директора Евгения Теребунскова, новые автобусы помогут наладить транспортное сообщение между населенными пунктами Каменского района и Каменском-Шахтинским.