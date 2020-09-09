Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глубокинскому ПАТП подарили десять новых автобусов

транспорт

Глубокинскому ПАТП подарили десять новых автобусов

Глубокинскому ПАТП подарили десять новых автобусов

Виктория Костовская
Опубликовано

Все они будут работать на маршрутах общественного транспорта по Каменскому району.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 сентября — «ПИК». Ключи от десяти новых автобусов — семи «КАВЗов» и трех «ПАЗов» — глава администрации Каменского района Владимир Шевченко вручил коллективу Глубокинского ПАТП 8 сентября.
Все автобусы работают на газомоторном топливе. 
На покупку этого транспорта было выделено 67,9 млн руб. из бюджета Ростовской области и 3,4 млн руб. из районной казны.
Отметим, острый дефицит исправных автобусов возник у Глубокинского ПАТП минимум год назад. Из-за поломок отменялись рейсы, санитарное состояние салонов вызывало нарекания пассажиров. По мнению и.о. директора Евгения Теребунскова, новые автобусы помогут наладить транспортное сообщение между населенными пунктами Каменского района и Каменском-Шахтинским.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 сентября
Автор: 08.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

Каменчанка крутнула барабан на «Поле чудес»

oбщество

Тысячу мигрантов из Узбекистана везут в Каменск

происшествия

Пожар уничтожил станцию Репная в Каменском районе
Пожар в Каменском районе ликвидирован

происшествия

Пожар в Каменском районе грозит перекинуться на хутора

происшествия

В Каменском районе ландшафтный пожар уничтожил жилые дома
Реклама
Вверх