15 сентября выберут подрядчика по капитальному ремонту тротуара на ул. Кирова — от пер. Володарского до Придорожного.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 сентября — «ПИК». Условия конкурса опубликованы на сайте Госзакупок 7 сентября.

По условиям контракта подрядная организация должна будет выполнить все работы за 64 дня. Учитывая, что от срока выбора подрядчика до заключения контракта проходит около трех недель, рискнем предположить — новый тротуар станет подарком к Новому году всем, кто вынужден пешком добираться по ул. Кирова с работы домой, особенно в темное время суток. Этот тротуар по обеим сторонам улицы ни разу не ремонтировался с момента своего появления, то есть более 40 лет.

Начальная цена контракта 2 млн 193 тыс. 750,00 руб.