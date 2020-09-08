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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В старой части Каменска появится новый тротуар

ЖКХ

В старой части Каменска появится новый тротуар

В старой части Каменска появится новый тротуар

Виктория Костовская
Опубликовано

15 сентября выберут подрядчика по капитальному ремонту тротуара на ул. Кирова — от пер. Володарского до Придорожного.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 сентября — «ПИК». Условия конкурса опубликованы на сайте Госзакупок 7 сентября.
По условиям контракта подрядная организация должна будет выполнить все работы за 64 дня. Учитывая, что от срока выбора подрядчика до заключения контракта проходит около трех недель, рискнем предположить — новый тротуар станет подарком к Новому году всем, кто вынужден пешком добираться по ул. Кирова с работы домой, особенно в темное время суток. Этот тротуар по обеим сторонам улицы ни разу не ремонтировался с момента своего появления, то есть более 40 лет.
Начальная цена контракта 2 млн 193 тыс. 750,00 руб.

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Автор: 08.09.2020
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