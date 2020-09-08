На территории Станции юных техников в мкр. Лиховском введен режим ЧС. Там разбит лагерь — установлены палатки для иностранцев, не успевших вовремя вернуться на родину.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 сентября — «ПИК». Почти три тысячи граждан Узбекистана находились на юге России на сезонных сельскохозяйственных работах и не успели вернуться домой до введения ограничений по коронавирусу.

Палаточный городок граждан Узбекистана в Ростове полностью будет ликвидирован 9 сентября. Последний вывозной поезд в Ташкент, которым уедут порядка 900 человек, отправляется из Ростова сегодня, 8 сентября. В дальнейшем поезда будут ходить со станции Лихая.

По информации первого замглавы Александра Срыбного, в связи с введенным режимом ЧС на территории Станции юных техников избирательный участок № 815 перенесен в помещение МУП “Коммунальщик”.