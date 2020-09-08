8 сентября микроавтобус, ослушавшись красного сигнала светофора, повредил легковушку.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 сентября — «ПИК». По информации инспектора пропаганды ГИБДД старшего лейтенанта полиции Д. Потия, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.30 на пересечении ул. Ворошилова и Сафонова. «Газель» двигалась со стороны рынка и пыталась проскочить на красный, в это время на зеленый сигнал со стороны ул. Красной ехала «Лада Гранта». Виновник ДТП, естественно, водитель «Газели».