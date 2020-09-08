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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Газель» протаранила «Ладу» на светофоре

происшествия

«Газель» протаранила «Ладу» на светофоре

«Газель» протаранила «Ладу» на светофоре

Валентина Лагутина
Опубликовано

8 сентября микроавтобус, ослушавшись красного сигнала светофора, повредил легковушку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 сентября — «ПИК». По информации  инспектора пропаганды ГИБДД старшего лейтенанта полиции Д. Потия, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.30 на пересечении ул. Ворошилова и Сафонова. «Газель» двигалась со стороны рынка и пыталась проскочить на красный, в это время на зеленый сигнал со стороны ул. Красной ехала «Лада Гранта». Виновник ДТП, естественно, водитель «Газели».

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Автор: 08.09.2020
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