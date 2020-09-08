анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 37-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Раз — и сняли. 7 сентября, за два месяца до окончания полномочий, неожиданно для всех подал в отставку глава администрации Константин Фетисов. /2
- Быть или не быть: дело понтона в суде. Администрация города требует от владельца “Казачьей переправы” Дмитрия Рудакова убрать платный понтон. /3
- Алексей Черненко: Учить главу, как руководить, некорректно. Глава города Каменска, перед тем как завершить свою политическую карьеру, поделился с «ПИКом», что будет делать на пенсии и как, по его мнению, должен выглядеть депутат в современных реалиях. /4,5
- Бегом по столицам и Суздалю. Наша землячка Ольга Петренко стала участницей экстремального Всероссийского марафона Golden Ring Ultra Trail и Московского полумарафона. /14,15
- Где и чем занять ребенка. Начался учебный год, и многие родители основательно задались вопросом: чем занять ребенка после уроков и где он может развивать свои таланты? Определиться с выбором поможет пиковский путеводитель по городским кружкам и секциям. /24,25
- Для первоклашек бесплатны только завтраки. Прошло семь дней учебного года в новом формате, а у детей и их родителей уже накопилось немало вопросов. На самые актуальные из них ответила начальник отдела образования Ольга Погребнова. /14,15
- С хамом за рулем — не по пути. Интервью «ПИКа» с каменским перевозчиком. /8,9