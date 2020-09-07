Его заявление об уходе городская дума должна рассмотреть сегодня.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 сентября — «ПИК». Заявление об уходе по собственному желанию К. Фетисов написал 7 сентября, после незапланированного приезда в город губернатора Ростовской области В. Голубева, — сообщает правительственный сайт www.donland.ru.

Глава донского региона без предупреждения приехал в Каменск, прошел по улицам и дворам города, пообщался с молодежью и возрастными горожанами, заехал в поселок Южный, жители которого накануне написали в социальных сетях гневный комментарий о бездействии местной власти.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, пообщавшись с каменчанами, Василий Голубев заехал в городскую администрацию, где провел короткое совещание с руководителями города.

«Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — цитирует www.donland.ru губернатора.

Обязанности К. Фетисова временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного.

В администрации Каменска пока эти новости никак не комментируют.