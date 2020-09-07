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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава администрации Каменска Константин Фетисов подал в отставку

политика

Глава администрации Каменска Константин Фетисов подал в отставку

Глава администрации Каменска Константин Фетисов подал в отставку

Валентина Лагутина
Опубликовано

Его заявление об уходе городская дума должна рассмотреть сегодня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 сентября — «ПИК». Заявление об уходе по собственному желанию К. Фетисов написал 7 сентября, после незапланированного приезда в город губернатора Ростовской области В. Голубева, — сообщает правительственный сайт www.donland.ru.
Глава донского региона без предупреждения приехал в Каменск, прошел по улицам и дворам города, пообщался с молодежью и возрастными горожанами, заехал в поселок Южный, жители которого накануне написали в социальных сетях гневный комментарий о бездействии местной власти.
По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, пообщавшись с каменчанами, Василий Голубев заехал в городскую администрацию, где провел короткое совещание с руководителями города.
«Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — цитирует  www.donland.ru губернатора.
Обязанности К. Фетисова временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного. 
В администрации Каменска пока эти новости никак не комментируют.

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