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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава администрации Каменска: «Это мое решение — уйти»

политика

Глава администрации Каменска: «Это мое решение — уйти»

Глава администрации Каменска: «Это мое решение — уйти»

Валентина Лагутина
Опубликовано

7 сентября депутаты городской думы неохотно, но поддержали желание Константина Фетисова уйти в отставку с поста главы администрации Каменска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 сентября — «ПИК». Народным избранникам пришлось в понедельник экстренно собраться на пленарное заседание. На повестке дня был лишь один вопрос — отставка главы администрации города К. Фетисова.
Чиновник сообщил, что это желание у него созрело давно, а все задачи, которые ставил перед собой, он выполнил. 
Депутаты, пребывающие в подавленном состоянии, с явной неохотой проголосовали за отставку главы, воздержалась лишь В. Соболева.
Константин Фетисов сообщил городской думе, что обязанности главы администрации Каменска будет временно исполнять первый заместитель Александр Срыбный.

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