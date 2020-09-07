7 сентября депутаты городской думы неохотно, но поддержали желание Константина Фетисова уйти в отставку с поста главы администрации Каменска.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 сентября — «ПИК». Народным избранникам пришлось в понедельник экстренно собраться на пленарное заседание. На повестке дня был лишь один вопрос — отставка главы администрации города К. Фетисова.

Чиновник сообщил, что это желание у него созрело давно, а все задачи, которые ставил перед собой, он выполнил.

Депутаты, пребывающие в подавленном состоянии, с явной неохотой проголосовали за отставку главы, воздержалась лишь В. Соболева.

Константин Фетисов сообщил городской думе, что обязанности главы администрации Каменска будет временно исполнять первый заместитель Александр Срыбный.