По состоянию на 10.30 4 сентября удалось локализовать три из четырех участков возгорания в Тарасовском районе. Общая площадь пожара распространилась на 1,2 тыс. га.



Ростовская область, «ПИК» — 4 сентября. По информации ИНТЕРФАКС-ЮГ, пожар начался из-за замыкания линий электропередач близ х. Садки. Позже огонь достиг хуторов Дубы и Патроновка. Оттуда еще в среду, 2 сентября, были эвакуированы 200 человек. Покинули свои дома около 140 жителей и станицы Митякинской.

Известно, что оперштаб по тушению пожара разбит во дворе Митякинского лесхоза. Руководит им начальник Управления лесного хозяйства Минприроды Ростовской области Владимир Асташов. Тушить лесной пожар помогают волонтеры.

Напомним, 2 сентября сразу в четырех районах Донского региона — Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском — начались природные пожары. К тушению были привлечены 400 человек и более 100 единиц техники, а также пять вертолетов и один самолет Бе-200.

По данным на 3 сентября, огнем уничтожены 64 строения, пострадавшими признаны более 50 человек.

Страшный пожар на станции Репная Каменского района (Богдановское сельское поселение) начался 2 сентября около полудня. Потушить его удалось к трем часам ночи 3 сентября. Полностью сгорели 11 домов.

3 сентября на станцию Репная прибыл первый замглавы администрации Каменского района Сергей Сухарев, представители Следственного комитета региона, прокуратуры и других ведомств. Всем пострадавшим в ближайшее время будет оказана материальная помощь. Тем, кому идти некуда, предложили расположиться в пункте временного размещения в х. Старая Станица.