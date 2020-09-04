Ранним утром 4 сентября на дороге в пер. Володарского неизвестные похитили крышку люка.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 сентября -«ПИК». Об этом каменчане рассказали в соцсети «ВКонтакте» в 12.21, подтвердив факт фотографией:

«Как отмечают жители данного района, после того как поставили новые светильники, улица погрузилась во мрак. От 11-й школы и до ул. Ленина ни одного проблеска света! И вот вам результат — украденная крышка люка, а люк-то глубоченный! Все ведомства оповещены, так что ждем, когда накроют. Как рассказали в аварийной службе, за последние дни в этом районе кража люков стала делом обыденным».

Буквально через час корреспондент «ПИКа» посетил указанный участок. Люк уже был накрыт бетонной крышкой.

За оперативное реагирование на жалобы горожан аварийная служба ОАО “Исток” заслуживает похвалы, а вот воришка, посягнувший на городское имущество, становится очередным номинантом на премию “Поганая метла”.