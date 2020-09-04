С 1 сентября в территориальной избирательной комиссии можно отдать свой голос за депутатов в городскую думу.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, «ПИК» — 4 сентября. ТИК находится в здании городской думы на ул. Ленина. Голосуем вплоть до 8 сентября (в будни — с 16.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00). Также за местных депутатов можно проголосовать и на своих привычных участках — с 8 по 10 сентября (с 16.00 по 20.00).

Напомним, в единый день голосования мы будем выбирать депутатов городской думы, губернатора Ростовской области и депутата в Заксобрание вместо ушедшего в сенат В. Лакунина. В этом году выборы будут проходить три дня — с пятницы по воскресенье, то есть с 11 по 13 сентября включительно. Избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00. Голосуем как в помещении участка, так и на дому, пригласив к себе комиссию.