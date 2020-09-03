2 сентября в Ростовской области были зафиксированы четыре природных пожара. Горело в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 сентября — «ПИК». Глава администрации Каменского района Владимир Шевченко заявил, что к природному пожару на территории его района привело замыкание на железнодорожном пути.

Как сообщает Интерфакс, человеческий фактор мог стать причиной пожара и на станции Замчалово в Красносулинском районе Ростовской области, где огонь от распространившегося природного пожара повредил 26 строений, 11 жилых домов, из них 10 сгорели полностью.

Отметим, всего на станции Замчалово 192 домовладений, проживает 150 человек. Пострадали 32 человека, погибла пожилая женщина. В Тарасовском районе горит лесной массив на площади более 500 га. Здесь около 100 человек были эвакуированы из х. Дубы, еще около 140 человек самостоятельно покинули станицу Митякинскую, разъехавшись с дачных участков по домам. Также проведена эвакуация около 100 человек из х. Патроновка.

Ночью 2 сентября заместитель начальника ПЧ 27 Артем Быкадоров, который принимал участие в ликвидации пожара в поселке Репном Каменского района, сообщил «ПИКу», что сгорели несколько жилых домов и около десятка хозпостроек, выгорело 4 га травы. Наутро сами жители поселка подтвердили, что на одной из улиц уцелел всего один дом. Наши корреспонденты сейчас находятся в Репном на месте пожара (см. фото).

На территории четырех районов Ростовской области (Каменского, Тарасовского, Красносулинского и Белокалитвинского) объявлен режим ЧС. В Тарасовском районе развернут пункт временного размещения граждан на 74 места.