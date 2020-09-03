Возгорание травы возле железнодорожных путей на станции Репная произошло около 12 часов дня 2 сентября. Полностью удалось потушить пожар лишь к утру 3 сентября.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 сентября — «ПИК». Корреспондент «ПИКа» приехал в поселок 3 сентября около 10.00. Большая часть населенного пункта уже представляла собой пепелище — 11 домов выгорели полностью, остальные огонь задел частично: где-то обгорели деревья, где-то только сарай.

Первым загорелся трехквартирный жилой дом на ул. Железнодорожной. Он располагался ближе всех к очагу возгорания. По словам местных жителей, из-за сильного ветра огонь полыхал выше домов и распространялся с огромной скоростью.

— Это был ад! Все в дыму, в огне! — рассказала нам Елена, дом которой почти не пострадал. — Мы думали, не спасем дом. Пожар начался в 20 метрах от нас. В тот момент у меня собака рожала. Когда я выскочила из дома, все вокруг полыхало. Я звонила на 112 несколько раз. Кричала: «Помогите, у нас полпоселка горит!».

— Мой сын из Астахова приехал раньше, чем пожарные, — вступил в разговор Алексей Богданов. — Мой дом полностью сгорел. Я в чем был, в том и уехал. Никто не мог подумать, что огонь перекинется через железную дорогу. Когда понял, что ничего не сделаешь, выгнал машину со двора, взял внучку и поехал подальше от огня.

— Хочется плюнуть в лицо тому, кто отвечает за нашу водонапорную башню! — такое отношение к происходящему высказал Сергей, житель дома, который загорелся первым. — Башня с водой, но пожарные не могли к ней подключиться — нет пожарного гидранта. А в колонках вода текла тонкой струйкой. Вот и не смогли потушить! Траву вокруг дома я косил три раза за лето, но огонь все равно перекинулся на дом. Ветер вчера был просто сумасшедший.

По предположениям жителей станции Репная, дома быстро выгорели еще и из-за того, что многие построены из железнодорожных шпал, пропитанных горючими материалами.

С утра возле местного магазина был организован благотворительный пункт: пострадавшие могли взять себе предметы первой необходимости — одноразовую посуду, одежду, еду.

— А Васильевка не горела вчера? — спросили мы у Александра, который привез гуманитарную помощь из этого хутора.

— Нет. Не дай бог! Если загорится, потушить ее не удастся. Там же воды совсем нет, — ответил он.

Все претензии жители станции высказали приехавшему на место ЧП первому замглавы администрации Каменского района Сергею Сухареву. Тот обещал, что причины возгорания, медленной реакции пожарных и отсутствия воды будут выяснять прокуратура и Следственный комитет. Пока же администрация района начнет оказывать погорельцам материальную помощь.

В течение трех дней собственникам сгоревших домов единовременно выплатят 10 тыс. руб. из районного бюджета. Кроме того, на срок от одного до шести месяцев им начислят пособие в размере прожиточного минимума (11 053 руб.) из областного бюджета. Тем, кто не успел оформить дома в собственность, а только был в них зарегистрирован, также будет оказана адресная материальная помощь.

Кроме этого, районные власти будут обращаться в правительство Ростовской области с просьбой о выделении денег на приобретение жилья для погорельцев, являющихся законными владельцами сгоревших домов.

«ПИК» следит за ситуацией.



ВНИМАНИЕ!

Пункт сбора гуманитарной помощи расположен в пос. Васильевском Каменского района (в нескольких километрах от Репной). Туда любой желающий может привезти одежду для взрослых, предметы первой необходимости и продукты питания с длительным сроком хранения.

Адрес Васильевской школы: пос. Васильевский Каменского района, ул. Школьная, 8, тел.: +7 928 142-99-76, +7 86365 4-88-67.