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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Взят под стражу преступник, сбивший насмерть школьницу

происшествия

Взят под стражу преступник, сбивший насмерть школьницу

Взят под стражу преступник, сбивший насмерть школьницу

Валентина Лагутина
Опубликовано

19 августа в Аксае сотрудники отдела уголовного розыска задержали виновника смертельного ДТП.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Напомним, трагедия случилась 4 октября 2019 г. в х. Груцинове Каменского района, на ул. Молодежной. Примерно в половине десятого вечера гражданин Гусейнов Бахтияр Юнис оглы, 1975 г.р., за рулем автомобиля «Мазда» наехал на двух пешеходов – несовершеннолетних девочек.
В результате ДТП одна девушка от полученных травм скончалась на месте, другая была доставлена в ЦРБ Каменского района с тяжелыми травмами. Водитель с места ДТП скрылся. 
О том, что говорят жители Груцинова по поводу ареста подозреваемого читайте в «ПИКе» от 2 сентября.

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Автор: 01.09.2020
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