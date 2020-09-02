19 августа в Аксае сотрудники отдела уголовного розыска задержали виновника смертельного ДТП.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Напомним, трагедия случилась 4 октября 2019 г. в х. Груцинове Каменского района, на ул. Молодежной. Примерно в половине десятого вечера гражданин Гусейнов Бахтияр Юнис оглы, 1975 г.р., за рулем автомобиля «Мазда» наехал на двух пешеходов – несовершеннолетних девочек.

В результате ДТП одна девушка от полученных травм скончалась на месте, другая была доставлена в ЦРБ Каменского района с тяжелыми травмами. Водитель с места ДТП скрылся.

О том, что говорят жители Груцинова по поводу ареста подозреваемого читайте в «ПИКе» от 2 сентября.