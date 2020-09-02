Ветреным днем 2 сентября серьезные возгорания ландшафта тушат сразу в нескольких районах Ростовской области.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Как сообщил «ПИКу» замначальника ПЧ № 27 А. Быкадоров, горит трава возле хуторов Репного и Нижнеерохина.

Около станицы Репная произошло возгорание сухой растительности между железнодорожным полотном и автомобильной дорогой на площади 4 га. С огнем борются 39 пожарных и 11 единиц техники. К месту тушения со станции Лихая выдвинулся пожарный поезд. Угрозы населенному пункту в данном районе нет.

Сегодня возгорания сухостоя произошли в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.

Массовые пожары — это результат жаркой и ветреной погоды, установившейся на территории Ростовской области, но в большинстве случаев — несоблюдение людьми требований пожарной безопасности, как сообщает пресс-служба областного МЧС.