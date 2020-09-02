Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пожар в Каменском районе грозит перекинуться на хутора

Пожар в Каменском районе ликвидирован

происшествия

Пожар в Каменском районе грозит перекинуться на хутора

Пожар в Каменском районе грозит перекинуться на хутора

Валентина Лагутина
Опубликовано

Ветреным днем 2 сентября серьезные возгорания ландшафта тушат сразу в нескольких районах Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Как сообщил «ПИКу» замначальника ПЧ № 27 А. Быкадоров, горит трава возле хуторов Репного и Нижнеерохина.
Около станицы Репная произошло возгорание сухой растительности между железнодорожным полотном и автомобильной дорогой на площади 4 га. С огнем борются 39 пожарных и 11 единиц техники. К месту тушения со станции Лихая выдвинулся пожарный поезд. Угрозы населенному пункту в данном районе нет.
Сегодня возгорания сухостоя произошли в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.
Массовые пожары — это результат жаркой и ветреной погоды, установившейся  на территории Ростовской области, но в большинстве случаев — несоблюдение людьми требований пожарной безопасности, как сообщает пресс-служба областного МЧС.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, , ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября
Автор: 01.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

11-я бригада прославила Каменск, став чемпионом на «Арми-2020»

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября

oбщество

Каменчанка крутнула барабан на «Поле чудес»
Пожар в Каменском районе ликвидирован

происшествия

Пожар в Каменском районе грозит перекинуться на хутора

транспорт

В Каменске дорогу к школе отремонтируют к 1 сентября
Реклама
Вверх