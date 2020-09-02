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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мусорную площадку убрали, а жильцы этого «не заметили»

ЖКХ

Мусорную площадку убрали, а жильцы этого «не заметили»

Мусорную площадку убрали, а жильцы этого «не заметили»

Виктория Костовская
Опубликовано

В начале августа забор стройки нового детсада перекрыл проход к мусорной площадке жильцам трех многоэтажек на ул. Народной и в мкр. 60 лет Октября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Чтобы избежать образования стихийной свалки, 19 августа контейнерную площадку перенесли на 100 м в сторону трассы М4 «Дон».
На старом месте повесили объявление об этом, позже прямо на заборе большими буквами написали: «Мусорки нет. Работает камера. Штраф 5000 руб.»
Тем не менее некоторые граждане продолжают носить пакеты с мусором к прежнему месту — между забором и электрощитовой. 
За неуважение к соседям и пренебрежение правилами благоустройства этим жильцам с ул. Народной наш приз — первая сентябрьская «Поганая метла»*.
*Акция газеты «ПИК».

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Автор: 01.09.2020
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