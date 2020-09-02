В начале августа забор стройки нового детсада перекрыл проход к мусорной площадке жильцам трех многоэтажек на ул. Народной и в мкр. 60 лет Октября.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Чтобы избежать образования стихийной свалки, 19 августа контейнерную площадку перенесли на 100 м в сторону трассы М4 «Дон».

На старом месте повесили объявление об этом, позже прямо на заборе большими буквами написали: «Мусорки нет. Работает камера. Штраф 5000 руб.»

Тем не менее некоторые граждане продолжают носить пакеты с мусором к прежнему месту — между забором и электрощитовой.

За неуважение к соседям и пренебрежение правилами благоустройства этим жильцам с ул. Народной наш приз — первая сентябрьская «Поганая метла»*.

*Акция газеты «ПИК».