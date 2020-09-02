29 августа каменчанка Елена Волкова с сыном Ильей испытали на себе телевизионную атмосферу – студия, прожекторы, аппаратура, камеры, Якубович…



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Накануне 1 сентября преподаватель начальных классов школы № 1 Елена Волкова приняла участие в съемках «Капитал-шоу «Поле чудес». Своими впечатлениями от игры Елена поделилась с «ПИКом» по возвращении из Москвы:

Команда Леонида Аркадьевича его боготворит, но боится. Он добродушный, веселый, без звездных закидонов, однако со стальным стержнем. Как только появился в студии, сразу сказал: «Все, что вам говорили, забудьте! На передаче можно делать все, что хотите». Запись передачи происходила в режиме безопасности из-за коронавируса — без зрителей и группы поддержки.

Елена подчеркнула, что, когда смотришь передачу, кажется: ну как люди не знают таких простых слов? А сама попала в такую же ситуацию.

Полностью интервью читайте в свежем номере газеты “ПИК” от 2 сентября.