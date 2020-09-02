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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанка крутнула барабан на «Поле чудес»

oбщество

Каменчанка крутнула барабан на «Поле чудес»

Каменчанка крутнула барабан на «Поле чудес»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

29 августа каменчанка Елена Волкова с сыном Ильей испытали на себе телевизионную атмосферу – студия, прожекторы, аппаратура, камеры, Якубович… 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 сентября — «ПИК». Накануне 1 сентября преподаватель начальных классов школы № 1 Елена Волкова приняла участие в съемках «Капитал-шоу «Поле чудес». Своими впечатлениями от игры Елена поделилась с «ПИКом» по возвращении из Москвы: 
Команда Леонида Аркадьевича его боготворит, но боится. Он добродушный, веселый, без звездных закидонов, однако со стальным стержнем. Как только появился в студии, сразу сказал: «Все, что вам говорили, забудьте! На передаче можно делать все, что хотите». Запись передачи происходила в режиме безопасности из-за коронавируса — без зрителей и группы поддержки.
Елена подчеркнула, что, когда смотришь передачу, кажется: ну как люди не знают таких простых слов? А сама попала в такую же ситуацию.
Полностью интервью читайте в свежем номере газеты “ПИК” от 2 сентября.

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Автор: 01.09.2020
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