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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских волонтеров поблагодарили за помощь в период пандемии

oбщество

Каменских волонтеров поблагодарили за помощь в период пандемии

Каменских волонтеров поблагодарили за помощь в период пандемии

Виктория Костовская
Опубликовано

1 сентября первый замглавы администрации Александр Срыбный вручил волонтерам благодарности Комитета молодежной политики и Правительства Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 сентября — «ПИК». Присутствовавшая на мероприятии начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Елена Шкуратова отметила, что волонтеры Каменска оказали помощь более ста горожанам, оказавшимся в группе риска в период пандемии коронавируса в самоизоляции. Действовали они в рамках Всероссийской акции «Мы вместе».
Волонтеры вложили свою лепту и в создание ковидного госпиталя в городской ЦГБ.
Благодарности получили Александр Анютин, Наталья Загорулько, Владимир Щегловатов, Максим Махнов, Ирина Руденкова, Ирина Лакатаева, Сергей Анистратов, Владислав Дибров, Антон Кочетков, Андрей Пискунов, Александра Пискунова, Андрей Гребенников, Анастасия Тюничева, Галина Супоненко (самый старший волонтер) и Оксана Колпашникова.

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Автор: 01.09.2020
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