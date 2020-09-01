Учебный год в Каменске начался с ограничений – праздничные линейки провели только для первоклассников.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 сентября – «ПИК». Впервые в истории каменского образования первый звонок прозвучал только для первоклассников. Нарядные, серьезные с букетами цветов малыши с любопытством крутили головами, но никого, кроме учителей и родителей в масках, так и не увидели. Остальные классы из-за пандемии рассредоточили по времени, так, чтобы учащиеся могли проследовать по закрепленным за ними кабинетам, не пересекаясь друг с другом.

В некоторых школах и вовсе решили обойтись без очного Дня знаний и начать учебу со 2 сентября, предоставив первый день нового учебного года первоклассникам. После традиционных поздравлений и напутствий, первоклашки расселись за парты в своих празднично наряженных классах, где учителя рассказали им о правилах их новой школьной жизни.

Подробности о всех новшествах, с которыми стартует учебный год в каменских школах читайте в «ПИКе» №36 от 2 сентября.