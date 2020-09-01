Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

День знаний в Каменске прошел в коронавирусном формате

образование

День знаний в Каменске прошел в коронавирусном формате

День знаний в Каменске прошел в коронавирусном формате

Аватар
Опубликовано

Учебный год в Каменске начался с ограничений – праздничные линейки провели только для первоклассников. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 сентября – «ПИК». Впервые в истории каменского образования первый звонок прозвучал только для первоклассников. Нарядные, серьезные с букетами цветов малыши с любопытством крутили головами, но никого, кроме учителей и родителей в масках, так и не увидели. Остальные классы из-за пандемии рассредоточили по времени, так, чтобы учащиеся могли проследовать по закрепленным за ними кабинетам, не пересекаясь друг с другом.
В некоторых школах и вовсе решили обойтись без очного Дня знаний и начать учебу со 2 сентября, предоставив первый день нового учебного года первоклассникам. После традиционных поздравлений и напутствий, первоклашки расселись за парты в своих празднично наряженных классах, где учителя рассказали им о правилах их новой школьной жизни.
Подробности о всех новшествах, с которыми стартует учебный год в каменских школах читайте в «ПИКе» №36 от 2 сентября.       

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике образование

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября
Автор: 01.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

ЖКХ

В центре Каменска перекрыли дорогу из-за обрушения асфальта

oбщество

11-я бригада прославила Каменск, став чемпионом на «Арми-2020»

транспорт

В Каменске дорогу к школе отремонтируют к 1 сентября

ЖКХ

Донской регион оказался в пятерке лидеров по долгам за ЖКУ

архив

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 27 августа
Реклама
Вверх