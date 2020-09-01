анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Виновник смертельного ДТП пойман в Азове. Задержан мужчина, который насмерть сбил школьницу в х. Груцинове и скрылся с места преступления. /2, 3
- Чиновники и депутаты отчитались о доходах. Сведения о доходах и имуществе главных каменских чиновников и депутатов гордумы за 2019 г. / 4, 5
- Добавки к расписанию автобусов №№ 10, 14, 23. Перевозчик ОАО “Каменское ПАТП” добавил на маршруте № 10 три новых рейса, а также подготовил расписание автобусов № 14, № 23.
- Деньги делали на принтере. Раскрыт мини-цех по печати фальшивых купюр. / 6, 7
- Завтраки бесплатно и надбавка классным. Какие законы вступили в силу в сентябре. / 8
- Судьбу каменского водопровода решит суд. Кто ведает поставкой воды в наши краны и какова дальнейшая судьба городского водопровода. / 10, 11
- Каменская учительница вернулась с “Поля чудес”. В канун 1 сентября Елена Волкова побывала участником шоу Леонида Якубовича, встретилась в коридорах с Винокуром и Меладзе. /12, 13