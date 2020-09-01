Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября

Аватар
Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:

  • Виновник смертельного ДТП пойман в Азове. Задержан мужчина, который насмерть сбил школьницу в х. Груцинове и скрылся с места преступления. /2, 3
  • Чиновники и депутаты отчитались о доходах. Сведения о доходах и имуществе главных каменских чиновников и депутатов гордумы за 2019 г. / 4, 5
  • Добавки к расписанию автобусов №№ 10, 14, 23. Перевозчик ОАО “Каменское ПАТП” добавил на маршруте № 10 три новых рейса, а также подготовил расписание автобусов № 14, № 23.
  • Деньги делали на принтере. Раскрыт мини-цех по печати фальшивых купюр. / 6, 7
  • Завтраки бесплатно и надбавка классным. Какие законы вступили в силу в сентябре. / 8
  • Судьбу каменского водопровода решит суд. Кто ведает поставкой воды в наши краны и какова дальнейшая судьба городского водопровода. / 10, 11
  • Каменская учительница вернулась с “Поля чудес”.  В канун 1 сентября Елена Волкова побывала участником шоу Леонида Якубовича, встретилась в коридорах с Винокуром и Меладзе. /12, 13

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике анонс номера

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 сентября
Автор: 01.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

ЖКХ

В центре Каменска перекрыли дорогу из-за обрушения асфальта

oбщество

11-я бригада прославила Каменск, став чемпионом на «Арми-2020»

транспорт

В Каменске дорогу к школе отремонтируют к 1 сентября

ЖКХ

Донской регион оказался в пятерке лидеров по долгам за ЖКУ

архив

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 27 августа
Реклама
Вверх