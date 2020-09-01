Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа».

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Виновник смертельного ДТП пойман в Азове. Задержан мужчина, который насмерть сбил школьницу в х. Груцинове и скрылся с места преступления. /2, 3

Задержан мужчина, который насмерть сбил школьницу в х. Груцинове и скрылся с места преступления. /2, 3 Чиновники и депутаты отчитались о доходах. Сведения о доходах и имуществе главных каменских чиновников и депутатов гордумы за 2019 г. / 4, 5

Сведения о доходах и имуществе главных каменских чиновников и депутатов гордумы за 2019 г. / 4, 5 Добавки к расписанию автобусов №№ 10, 14, 23. Перевозчик ОАО “Каменское ПАТП” добавил на маршруте № 10 три новых рейса, а также подготовил расписание автобусов № 14, № 23.

Перевозчик ОАО “Каменское ПАТП” добавил на маршруте № 10 три новых рейса, а также подготовил расписание автобусов № 14, № 23. Деньги делали на принтере. Раскрыт мини-цех по печати фальшивых купюр. / 6, 7

Раскрыт мини-цех по печати фальшивых купюр. / 6, 7 Завтраки бесплатно и надбавка классным. Какие законы вступили в силу в сентябре. / 8

Какие законы вступили в силу в сентябре. / 8 Судьбу каменского водопровода решит суд. Кто ведает поставкой воды в наши краны и какова дальнейшая судьба городского водопровода. / 10, 11

Кто ведает поставкой воды в наши краны и какова дальнейшая судьба городского водопровода. / 10, 11 Каменская учительница вернулась с “Поля чудес”. В канун 1 сентября Елена Волкова побывала участником шоу Леонида Якубовича, встретилась в коридорах с Винокуром и Меладзе. /12, 13