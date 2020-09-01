30 августа каменские военные получили кубок победителей из рук замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 сентября — «ПИК». 11-я отдельная гвардейская инженерная Кингисеппская Краснознаменная ордена Александра Невского бригада одержала победу в конкурсе «Безопасный маршрут», который проходил на базе учебного центра инженерных войск г. Кстова Нижегородской области. Кроме представителей России за кубок бились команды из Белоруссии, Китая, Узбекистана, Анголы, Казахстана и Армении. Каждая команда состояла из инженерно-саперного подразделения, расчета механизированного моста и экипажа инженерной машины.

Как пояснил «ПИКу» командир 11-й бригады Д. Марков, победителей ждут награды и в Каменске, например, предприниматель В. Бессчетный приготовил им подарки — бесплатный вход в музей «Легенды СССР» и годовой абонемент на посещение туристической базы отдыха.