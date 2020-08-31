С 1 сентября на маршруте № 10 «ДК им. Гагарина — пос. Октябрьский» добавляются три новых рейса автобусов.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 августа — «ПИК». Расписание движения автобуса № 10

ДК им. Гагарина: 6.08 7.40 12.25 14.25 17.40

Водокачка: 6.45 13.09 18.37

пос. Октябрьский: 6.58 8.30 13.17 15.11 18.25

По рабочим дням рейсы в 6.58 от пос. Октябрьского, в 7.40 12.25 14.25 и 17.40 от ДК им. Гагарина выполняются с заездом на комбинат.

По выходным дням с заездом на комбинат выполняются все рейсы. При следовании автобуса из пос. Октябрьского движение автобусов осуществляется через центральный рынок по пер. Крупской. Рейсы от пос. Октябрьского в в 6.58 и от ДК им. Гагарина в 12.25 и 17.40 выполняются с заездом на Шахту 32.

Действующее расписание движения автобусов № 14 «Ж\д вокзал — пос. Южный» и № 23 «РТС — Локомотивный» читайте в свежем номере газеты “ПИК” от 2 сентября.