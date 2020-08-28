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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главный туалет Каменска закрывать не будут

ЖКХ

Главный туалет Каменска закрывать не будут

Фото автора.

Главный туалет Каменска закрывать не будут

Виктория Костовская
Опубликовано

Замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко развеял опасения горожан по поводу дальнейшей судьбы единственного официального общественного туалета — на ул. Горького.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 августа — «ПИК». Ранее в газете «ПИК» была публикация о том, что денег на содержание общественного туалета в бюджете города нет. По этой причине директор департамента ЖКХ Николай Кудимов предложил закрыть объект. Но в администрации города речь о закрытии единственного круглосуточного общественного туалета в Каменске пока не идет. Кстати, и денег на его уборку не выделяется.

На данный момент в помещении туалета полная антисанитария. Тем не менее спросом у горожан он пользуется, поскольку других отхожих общественных мест поблизости нет.

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