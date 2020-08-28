Замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко развеял опасения горожан по поводу дальнейшей судьбы единственного официального общественного туалета — на ул. Горького.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 августа — «ПИК». Ранее в газете «ПИК» была публикация о том, что денег на содержание общественного туалета в бюджете города нет. По этой причине директор департамента ЖКХ Николай Кудимов предложил закрыть объект. Но в администрации города речь о закрытии единственного круглосуточного общественного туалета в Каменске пока не идет. Кстати, и денег на его уборку не выделяется.

На данный момент в помещении туалета полная антисанитария. Тем не менее спросом у горожан он пользуется, поскольку других отхожих общественных мест поблизости нет.