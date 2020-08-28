По данным исследований компании «Биллинг онлайн-решения», наибольшее снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги зафиксировано в Ростовской области, а также в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

Ростовская область, 28 августа — «ПИК». В целом же по стране уровень платежей за коммунальные услуги сократился на 31%, сообщает РИА Новости.

Причиной снижения гражданской обязательности считают отмену штрафов и пени за просрочку по платежам за ЖКУ, введенную российским правительством в апреле в связи с пандемией коронавируса.