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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской регион оказался в пятерке лидеров по долгам за ЖКУ

ЖКХ

Донской регион оказался в пятерке лидеров по долгам за ЖКУ

Виктория Костовская
Опубликовано

По данным исследований компании «Биллинг онлайн-решения», наибольшее снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги зафиксировано в Ростовской области, а также в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

Ростовская область, 28 августа — «ПИК». В целом же по стране уровень платежей за коммунальные услуги сократился на 31%, сообщает РИА Новости.
Причиной снижения гражданской обязательности считают отмену штрафов и пени за просрочку по платежам за ЖКУ, введенную российским правительством в апреле в связи с пандемией коронавируса.

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