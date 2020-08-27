Второй день подрядчик ИП Буханцов проводит ремонт проезжей части в пер. Володарского, в районе школы № 11.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 августа — «ПИК». По информации директора департамента ЖКХ Николая Кудимова, работы по ремонту этого участка дороги должны завершиться на следующей неделе.

В рамках очередной кампании по ямочному ремонту планируется также залатать ул. Щаденко и Красную. На эти цели из городского бюджета направлен 1 млн руб.