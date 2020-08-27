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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 27 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 27.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|975 576
|16 406
|272
|Новых случаев
|4 711
|128
|1
|Летальных случаев
|16 804
|332
|5
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 390. Коэффициент распространения инфекции – 1.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 27.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф