Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 27.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 975 576 16 406 272 Новых случаев 4 711 128 1 Летальных случаев 16 804 332 5

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 390. Коэффициент распространения инфекции – 1.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 27.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф