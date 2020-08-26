Дыры на внутренней дороге, параллельной зданию МФЦ и выходящей в пер. Астаховский, образовались еще две недели назад.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 августа — «ПИК». Дело в том, что именно на этом участке, между домами №№ 84 и 87 в пер. Астаховском, в ходе реконструкции котельной № 19 и прокладки новых труб отопления была обустроена тепловая камера (место, где сосредоточены вентили на магистральных трубах отопления, регулирующие подачу теплоносителя в разных направлениях). Рискнем предположить, что именно над этой камерой и случился провал.

На данный момент участок дороги огорожен, а отверстия «изящно» обозначены… ветками деревьев.

По информации начальника ПТО МУП «Каменсктеплосеть» Елены Голдобиной, восстанавливать дорогу будет подрядчик по реконструкции котельной № 19 ООО «Трест».

Подробнее читайте в свежем номере «ПИКа» от 26 августа.