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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска перекрыли дорогу из-за обрушения асфальта

ЖКХ

В центре Каменска перекрыли дорогу из-за обрушения асфальта

В центре Каменска перекрыли дорогу из-за обрушения асфальта

Виктория Костовская
Опубликовано

Дыры на внутренней дороге, параллельной зданию МФЦ и выходящей в пер. Астаховский, образовались еще две недели назад.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 августа — «ПИК». Дело в том, что именно на этом участке, между домами №№ 84 и 87 в пер. Астаховском, в ходе реконструкции котельной № 19 и прокладки новых труб отопления была обустроена тепловая камера (место, где сосредоточены вентили на магистральных трубах отопления, регулирующие подачу теплоносителя в разных направлениях). Рискнем предположить, что именно над этой камерой и случился провал.
На данный момент участок дороги огорожен, а отверстия «изящно» обозначены… ветками деревьев.
По информации начальника ПТО МУП «Каменсктеплосеть» Елены Голдобиной, восстанавливать дорогу будет подрядчик по реконструкции котельной № 19 ООО «Трест».
Подробнее читайте в свежем номере «ПИКа» от 26 августа.

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Автор: 25.08.2020
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