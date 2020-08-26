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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Линейки 1 сентября в Каменске проведут только для первоклашек

образование

Линейки 1 сентября в Каменске проведут только для первоклашек

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Опубликовано

8449 учащихся четырнадцати каменских школ сядут за парты в новом учебном году.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 августа – «ПИК». Согласно постановлению Правительства РО от 21 августа 2020 года № 736, 1 сентября праздничные линейки пройдут на открытом воздухе с учетом социального дистанцирования и только для первоклассников. Сопровождающие их родители обязаны быть в масках.  
Что касается учебы, то все школы региона, начиная с сентября, начнут учебный процесс в полном соответствии с учебной программой и в очном режиме. Помимо классной работы, возобновится и внеклассная – детям будут доступны кружки, секции и дополнительные занятия. Об этом в ходе брифинга 25 августа сообщил первый заместитель губернатора И. Гуськов

О том как пройдет 1 сентября в каменских школах и какие новшества предстоят ученикам, читайте в газете «ПИК» № 35 от 26 августа.

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Автор: 25.08.2020
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