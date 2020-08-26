Городские власти отчитались об имуществе и доходах за 2019 год.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 августа — «ПИК». Согласно закону о противодействии коррупции*, ежегодно чиновники и депутаты всех уровней заполняют декларации, в которых прописывают сведения о доходах и имуществе — своих, а также супругов и несовершеннолетних детей. Отказ от данной процедуры или подача ложных данных грозит представителю власти увольнением с должности или лишением мандата.

Согласно декларации доходы главы администрации Константина Фетисова за 2019 год составили 1 975 786,67 руб. (в том числе пенсия); его первого заместителя Александра Срыбного — 1 067 815,47 руб., заместителя главы по социальным вопросам Марины Мирской — 3 328 557,02 руб. (в том числе доходы от продажи квартиры и машины в сумме 2 400 000 руб.).

О доходах и имуществе представителей исполнительной власти и депутатов городской думы читайте в номере от 2 сентября. А о том, сколько заработали начальники отделов и отраслевых органов администрации города, служба которых финансируется из бюджета, читайте в свежем номере «ПИКа» от 26 августа.

*Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.