здоровье
Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 26 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 26.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|970 865
|16 278
|271
|Новых случаев
|4 676
|130
|3
|Летальных случаев
|16 683
|326
|5
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 387. Коэффициент распространения инфекции – 1.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 26.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф