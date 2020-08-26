Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 26.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 970 865 16 278 271 Новых случаев 4 676 130 3 Летальных случаев 16 683 326 5

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 387. Коэффициент распространения инфекции – 1.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 26.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф