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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 26 августа

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 26 августа

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 26.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 970 865 16 278 271
Новых случаев 4 676 130 3
Летальных случаев 16 683 326 5

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 387. Коэффициент распространения инфекции – 1.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 26.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 25.08.2020
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