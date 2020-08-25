анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 35-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Без маски. После череды сомнений и решений власти Ростовской области накануне 1 сентября постановили – школьникам можно за парты без медицинской маски. Сколько каменской детворы сядет за парты, как пройдет День знаний и что нового приготовил високосный 2020-й в этом учебном году, читайте? /2, 9, 24-25
- Расписание автобусов по Каменску и району. По многочисленным просьбам наших читателей публикуем графики движения пассажирского транспорта со всеми поправками. /6-7
- То, чего боялись каменские врачи, сбывается. После страшного ДТП на трассе с пострадавшими, в том числе детьми, в Каменске пришлось днем с огнем искать докторов. /2-3
- Доходы чиновников Каменска обнародованы. Городские руководители и служащие прилежно сдали декларации о доходах и имуществе до 1 августа. /4
- «Чайник» попал в ДТП. Что делать? Аварии случаются. Что и в какой последовательности нужно делать на месте ДТП? /12-13
- Мы готовы снимать кино! Коронавирус внес свои коррективы в график премьер народного театра «У Креста». Но изоляция не помешала коллективу искать новые пути и решения для реализации своих творческих амбиций. И пока на сценах города не поднят занавес, за кулисами кипит театральная жизнь. /16