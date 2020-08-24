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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе временно закроют железнодорожный переезд

транспорт

В Каменском районе временно закроют железнодорожный переезд

Виктория Костовская
Опубликовано

Переезд 1022 км (в районе х. Астаховского и пос. Молодежного) будет закрыт 25 и 26 августа с 7.00 до 16.00, а также с 7.00 27 августа до 7.00 29 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 августа — «ПИК». В эти периоды времени будут производиться работы по текущему содержанию пути.
По информации администрации Миллеровской дистанции пути, на время закрытия данного железнодорожного переезда движение автотранспорта будет осуществляться через ж/д переезд 1014 км в пос. Глубоком и виадук в мкр. Заводском.

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Автор: 18.08.2020
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