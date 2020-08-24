Каменчане поверили в реальность областной программы «Инициативное бюджетирование» и передали в администрацию города 11 предложений по реконструкции общественных мест — это вдвое больше, чем в прошлом году.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 августа — «ПИК». По условиям программы на ремонт парка, улицы, детской площадки или другой территории жители оплачивают лишь 1% софинансирования, 18% общей суммы выделяется из городской казны, оставшийся 81% — из областного бюджета.

До конца года из 11 инициатив предстоит выбрать 5, которые и будут участвовать в программе «Инициативное бюджетирование» в 2021 г.

Кстати, 21 августа первый замглавы администрации Александр Срыбный вручил благодарственные письма администрации Ростовской области горожанам, которые были первыми участниками программы, — председателю городского Совета ветеранов Валентине Красивской, а также предпринимателям Валентину Петруновскому, Александру Слукину, Анне Алексеевой и Петру Савину. Все они внесли свою долю финансирование в программу реконструкции парка Победы. Участвовали в ремонте этой зоны отдыха еще 26 предпринимателей.