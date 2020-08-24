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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Школьникам донского региона разрешили учиться без масок

Фото: АГН «Москва».

образование

Школьникам донского региона разрешили учиться без масок

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Опубликовано

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 обязательное ношение масок учащимися во время уроков не предусмотрено.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 августа – «ПИК». С 1 сентября школам предстоит работать в условиях строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических правил. Наиболее болезненным стал вопрос о постоянном ношении медицинских масок школьниками. Буквально на прошлой неделе региональные власти заявили, что с целью сохранения здоровья ученики и преподаватели обязаны присутствовать на уроках в защитных масках. Но уже позже со ссылкой на региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции появилась информация о том, что ученики могут находиться в школе без масок. А вот кому строго запрещено работать без масок и перчаток, так это сотрудникам школьного пищеблока. 

Напомним, на санитарные мероприятия в образовательных учреждениях, в том числе на закупку термометров, защитных и дезинфицирующих средств, область выделила 403 млн рублей. 

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