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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 24 августа

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 24 августа

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 24.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 961 493 16 018 268
Новых случаев 4 744 131 6
Летальных случаев 16 448 312 5

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 381. Коэффициент распространения инфекции – 1.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 24.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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