Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 24.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 961 493 16 018 268 Новых случаев 4 744 131 6 Летальных случаев 16 448 312 5

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 381. Коэффициент распространения инфекции – 1.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 24.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф