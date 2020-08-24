Автомобилистам разрешили ставить машины на учет в МФЦ
Предоставлять такую услугу будут те многофункциональные центры, у которых организована площадка осмотра транспортных средств.
МОСКВА, 24 августа — «ПИК». Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин 21 августа.
Согласно документу, сотрудники МФЦ должны будут оформлять заявление на регистрацию, принимать и выдавать документы, а инспекторы ГИБДД — производить осмотр автомобиля на площадке.
В Каменском МФЦ такая услуга пока не предоставляется. Последнее слово — за областным руководством. «ПИК» следит за ситуацией.