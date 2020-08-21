Через два месяца автопарк Центральной городской больницы пополнится четырьмя автомобилями «Лада Ларгус» для перевозки участковых врачей и двумя машинами скорой помощи.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 августа — «ПИК». Машины будут приобретены на средства из резервного фонда области. Сертификаты на них главному врачу ЦГБ Александру Крамаренко вручил первый замглавы администрации Каменска Александр Срыбный.

Напомним, 1 июля, помимо голосования по поправкам в Конституцию РФ, жители Ростовской области приняли участие в проекте «Народный совет» — выбирали, на какие цели следует потратить 500 млн руб. из резервного фонда Правительства Ростовской области.

Большинство каменчан проголосовали за то, чтобы направить эти деньги именно на покупку автомобилей для участковых врачей и скорой помощи.

Всего в области на покупку 60 машин скорой помощи потратят 200 млн руб, на покупку автомобилей для участковых врачей — около 150 млн руб. Будут приобретены 144 машины «Лада Ларгус» и 44 «Нивы Шевроле», — отметил А. Срыбный.