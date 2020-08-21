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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменской ЦГБ подарят шесть новых автомобилей

здоровье

Каменской ЦГБ подарят шесть новых автомобилей

Виктория Костовская
Опубликовано

Через два месяца автопарк Центральной городской больницы пополнится четырьмя автомобилями «Лада Ларгус» для перевозки участковых врачей и двумя машинами скорой помощи.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 августа — «ПИК». Машины будут приобретены на средства из резервного фонда области. Сертификаты на них главному врачу ЦГБ Александру Крамаренко вручил первый замглавы администрации Каменска Александр Срыбный.

Напомним, 1 июля, помимо голосования по поправкам в Конституцию РФ, жители Ростовской области приняли участие в проекте «Народный совет» — выбирали, на какие цели следует потратить 500 млн руб. из резервного фонда Правительства Ростовской области.
Большинство каменчан проголосовали за то, чтобы направить эти деньги именно на покупку автомобилей для участковых врачей и скорой помощи.

Всего в области на покупку 60 машин скорой помощи потратят 200 млн руб, на покупку автомобилей для участковых врачей — около 150 млн руб. Будут приобретены 144 машины «Лада Ларгус» и 44 «Нивы Шевроле», — отметил А. Срыбный.

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1 комментарий
  • Денис Александрович

    Куда потратить 500 млн.руб.? 200 млн. на покупку машин скорой помощи, 150 млн. руб. на Ларгусы и Нивы, куда делись ещё 150 млн.?

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