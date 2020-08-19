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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителя Каменска поймали за вывоз строительного мусора к реке

Фото и видео предоставлено начальником каменской муниципальной инспекции Д. Звягиным.

власть

Жителя Каменска поймали за вывоз строительного мусора к реке

Виктория Костовская
Опубликовано

18 августа каменчанин не нашел ничего лучшего, чем вывалить полный автомобильный прицеп строительного мусора в 150 м от городского пляжа «Топольки».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 августа — «ПИК». Сотрудники городской муниципальной инспекции застали этого гражданина, как говорится, с поличным. По информации начальника инспекции Дениса Звягина, на нарушителя тут же был составлен административный протокол по ч. ст. 5.1 областного закона № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
В ближайшее время административная комиссия определит для нарушителя правил благоустройства размер штрафа — от 500 до 2500 руб.

Отметим, строительный мусор не относится к бытовому и выбрасывать его ни на обычную контейнерную площадку, ни на площадку для крупного мусора, ни тем более в поле категорически нельзя. Вывозить его следует на городской полигон ТКО, предварительно получив в Комбинате коммунальных предприятий соответствующий талон.

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Автор: 18.08.2020
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