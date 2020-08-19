По данным Роспотребнадзора, у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть антитела к коронавирусу.



МОСКВА, 19 августа – «ПИК». С целью вычислить количество жителей России, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции, специалисты провели более 65 тыс. тестов в 23 регионах России. И хотя в трех субъектах РФ исследования еще не окончены, наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлено в Татарстане (31,5% от количества всех обследованных), Санкт-Петербурге (26%), Тульской (27,8%) и Тюменской (24,5%) областях.

По данным Роспотребнадзора, на 19 августа число подтвержденных инфицированных коронавирусом достигло 15 377 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 366. Коэффициент распространения инфекции – 1.





