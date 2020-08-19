В 2018 году было выявлено 34 пациентки с раком молочных желез, в 2019 г. – 44. Прирост заболеваемости за год составил 29%.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 августа – «ПИК». В прошлом году в Каменске были зарегистрированы 44 пациентки, у которых впервые выявлен рак молочной железы (далее РМЖ). Однако превалирующее число из них — это ранние стадии или первично операбельные. Это не может не радовать, поскольку прогноз у этих пациенток лучше, чем у тех, у кого обнаружили запущенную стадию.

Что нового в лечении, хирургии РМЖ, стоит ли бояться мастопатии, кому светит генетическое тестирование — на эти и другие вопросы «ПИКу» ответил хирург-онколог кандидат медицинских наук Василий Токмаков.

Читайте об этом в новом «ПИКе» №34 от 19 августа.