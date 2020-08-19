Автовокзал перенесут на место старого аэропорта на проспект Шолохова — нелогично, что пассажиры сначала едут в центр города, а потом разъезжаются оттуда на городских автобусах.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа — «ПИК». Также для решения транспортной проблемы донской столицы планируется регулировать передвижение грузовых машин. Их разгрузку будут разрешать только в ночное время.

Кроме того, власти планируют и дальше развивать проект «Городская электричка» и строить перехватывающие парковки, чтобы гости города могли оставлять на них свои машины и продолжать поездки на общественном транспорте, сообщает «Коммерсант-Юг».