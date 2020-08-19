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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главный автовокзал Ростова-на-Дону хотят перенести из центра города

транспорт

Главный автовокзал Ростова-на-Дону хотят перенести из центра города

Такая мера, по мнению главы администрации города Алексея Логвиненко, поможет разгрузить ростовские дороги.
Виктория Костовская
Опубликовано

Автовокзал перенесут на место старого аэропорта на проспект Шолохова — нелогично, что пассажиры сначала едут в центр города, а потом разъезжаются оттуда на городских автобусах.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа — «ПИК». Также для решения транспортной проблемы донской столицы планируется регулировать передвижение грузовых машин. Их разгрузку будут разрешать только в ночное время.
Кроме того, власти планируют и дальше развивать проект «Городская электричка» и строить перехватывающие парковки, чтобы гости города могли оставлять на них свои машины и продолжать поездки на общественном транспорте, сообщает «Коммерсант-Юг».

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Автор: 18.08.2020
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